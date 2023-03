Calhanoglu, l’Inter spera di riaverlo per il Benfica. Un precedente aiuta – TS (Di venerdì 31 marzo 2023) ‘L’infortunio di Calhanoglu per l’Inter è un fulmine a ciel sereno, considerano gli impegni importanti contro Benfica e Juventus. L’edizione odierna di Tuttosport spiega la situazione, ricordando un precedente che fa ben sperare i nerazzurri. TRASCORSI – Il tempo di recupero minimo di Hakan Calhanoglu, dopo l’infortunio rimediato in Turchia-Croazia, è quello di quindici giorni. L’esito degli esami fisici di ieri, che indica una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra (vedi articolo), ricorda l’infortunio subito dal centrocampista turco a settembre, contro il Viktoria Plzen. In quell’occasione si trattò sempre di una distrazione (anche se al flessore della coscia sinistra) e Calhanoglu riuscì a tornare in campo dopo due settimane, in occasione della ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) ‘L’infortunio diperè un fulmine a ciel sereno, considerano gli impegni importanti controe Juventus. L’edizione odierna di Tuttosport spiega la situazione, ricordando unche fa benre i nerazzurri. TRASCORSI – Il tempo di recupero minimo di Hakan, dopo l’infortunio rimediato in Turchia-Croazia, è quello di quindici giorni. L’esito degli esami fisici di ieri, che indica una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra (vedi articolo), ricorda l’infortunio subito dal centrocampista turco a settembre, contro il Viktoria Plzen. In quell’occasione si trattò sempre di una distrazione (anche se al flessore della coscia sinistra) eriuscì a tornare in campo dopo due settimane, in occasione della ...

