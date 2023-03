Calciomercato Torino, già programmate due cessioni: i nomi in uscita (Di venerdì 31 marzo 2023) Calciomercato Torino, già programmate due cessioni in casa granata per la prossima estate: i nomi in uscita Secondo quanto riferisce Tuttosport, in casa Torino si prepara una mezza rivoluzione in difesa in vista della prossima estate. Djidji e Ola Aina sono i nomi in uscita in casa granata per liberare spazio per nuovi rinforzi richiesti a più riprese dal tecnico Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023), giàduein casa granata per la prossima estate: iinSecondo quanto riferisce Tuttosport, in casasi prepara una mezza rivoluzione in difesa in vista della prossima estate. Djidji e Ola Aina sono iinin casa granata per liberare spazio per nuovi rinforzi richiesti a più riprese dal tecnico Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torino, Rodriguez cambia ancora ruolo E' questo uno dei principali ballottaggi nel Torino in vista della partita di lunedì sera al Mapei Stadium. 

Torino, il futuro di Vojvoda è in bilico Il finale di stagione sarà decisivo per il numero 27 granata che dovrà dimostrare di meritare di restare al Torino anche in futuro. 

Torino, Vagnati cerca un portiere Commenta per primo La sessione estiva di calciomercato non è ancora cominciata e al momento è lontana ma il dt del Torino, Davide Vagnati, sta già pensando alle prime mosse: tra i giocatori che arriveranno ci sarà anche un nuovo portiere.

Torino-Sassuolo, la cardiologia e un divano preso a pugni Nel primo appuntamento, in vista di Sassuolo-Torino, Danilo ci porta indietro nel tempo a un ... Quando il primo tempo sta svanendo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Sassuolo raddoppia. Corner ...

Ben Kone spaventa il Toro, il suo sogno è giocare lì Ben Kone ha trovato la sua dimensione nel Frosinone che è lanciatissimo per tornare in Serie A ma a fine stagione potrebbe anche far rientro a Torino (il prestito prevede riscatto e controriscatto).