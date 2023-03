Calciomercato Napoli | Lozano in uscita | tre sostituti per Giuntoli

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 31 marzo 2023) Hirvingè in ottima forma, spesso dai suoi piedi scattano le ripartenze micidiali del grandeche impressiona l’Italia e l’Europa. Chucky e Politano dovrebbero ringraziare il tecnico Spalletti, capace di far rendere al meglio entrambi nella lotta per la maglia da titolare nel tridente offensivo della capolista. Ha ottenuto il massimo con una sana concorrenza, senza guastare il clima paradisiaco che si respira alle pendici del Vesuvio. Ma ilnon si ferma mai, il direttore sportivoè già al lavoro. Cristiano– @Twitterha l’ingaggio troppo alto L’ingaggio di 4,4 milioni dell’attaccante messicano, in scadenza nel 2024, sfora i parametri che De Laurentis ha definito ...