Calciomercato Milan, Leao lo chiama per venire in rossonero (Di venerdì 31 marzo 2023) Stagione ancora in corso e sessione di Calciomercato lontana, ma non troppo. Tutte le squadre si stanno già adoperando nelle retrovie per costruire delle squadre ancora più competitive in vista del prossimo anno. Tra queste si sta adoperando ovviamente anche il Milan e nelle ultime ore si è iniziato a parlare con insistenza di Szoboszlai. Andiamo dunque a vedere il perché come si sta sviluppando il Calciomercato del Milan. Calciomercato Milan, Leao invita Szoboszlai in rossonero Milan-Roma (Photo credits: AC Milan).Un simpatico siparietto sui social e un invito informale a venire a vestire la maglia rossonera. Leao ha risposto nei commenti ad un post su Instagram pubblicato da ...

