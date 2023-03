Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund cerca l’affondo: i tedeschi ci provano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Borussia Dortmund sta studiando da vicino la Juventus, con i tedeschi che sono intenzionato ad arrivare a un talento bianconero. Una delle squadre che in Europa è maggiormente attenta al mercato giovanile è sicuramente il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno dimostrato di puntare molto sulle nuove leve e a Torino ne stanno uscendo tante. Juventus Borussia Dortmund (Fonte: Adobe)I ragazzi di Edin Terzic stanno cercando di completare uno straordinario campionato che li potrebbe portare a rompere l’egemonia del Bayern Monaco, per questo motivo guardano con interesse a Torino. I gialloneri sanno bene che non potranno tenere ancora per tanto tempo il fenomeno inglese Jude Bellingham, per questo si stanno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilsta studiando da vicino la, con iche sono intenzionato ad arrivare a un talento bianconero. Una delle squadre che in Europa è maggiormente attenta al mercato giovanile è sicuramente il. Ihanno dimostrato di puntare molto sulle nuove leve e a Torino ne stanno uscendo tante.(Fonte: Adobe)I ragazzi di Edin Terzic stannondo di completare uno straordinario campionato che li potrebbe portare a rompere l’egemonia del Bayern Monaco, per questo motivo guardano con interesse a Torino. I gialloneri sanno bene che non potranno tenere ancora per tanto tempo il fenomeno inglese Jude Bellingham, per questo si stanno ...

