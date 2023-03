Calcio:Lega B e autismo, inziativa patrocinata da ministro sport (Di venerdì 31 marzo 2023) L'iniziativa della Lega Serie B che sostiene le persone con Disturbo dello Spettro Autistico ha ricevuto il patrocinio del ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Desidero ringraziare il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) L'iniziativa dellaSerie B che sostiene le persone con Disturbo dello Spettro Autistico ha ricevuto il patrocinio delper loe i Giovani, Andrea Abodi. "Desidero ringraziare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACPerugiaCalcio : ?? Un onore per noi essere presenti nei 125 anni di storia del @AthleticClub Gracias! ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Lega Serie B e autismo, ricevuto il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Lega Serie B e autismo, ricevuto il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Lega B e autismo, inziativa patrocinata da ministro sport Balata, inclusione determinante per sistema all'avanguardia - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Lega Serie B e autismo, ricevuto il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani -