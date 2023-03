Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Napoli: lesione distrattiva per Osimhen - fanpage : Il Napoli ha perso per infortunio #Osimhen. L’attaccante nigeriano salterà la partita con il Milan e rischia di sta… - a70199617 : #CONTENTI PORTASFIGA.... Osimhen infortunato: salta Napoli-Milan - Agenzia_Ansa : Calcio: Osimhen infortunato, domenica niente Milan. A rischio anche la gara di andata di Champions coi rossoneri… - fisco24_info : Calcio: Osimhen infortunato, domenica niente Milan: A rischio anche la gara di andata di Champions coi rossoneri -

Tegola sul Napoli e su Spalletti . Victorsi è infortunato. L'attaccante nigeriano , dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione ...Curiosità finale: due giorni sfortunati per il centravanti nigeriano visto cheha pure ... Napoli: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 31 marzo - 14:00Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana NAPOLI - Brutte notizie per il Napoli, che perde Victorper il big match di domenica sera al "Maradona" contro il Milan. La società partenopea fa sapere in una nota che l'attaccante nigeriano, di rientro dagli impegni con la nazionale, "accusando ...

Napoli: lesione distrattiva per Osimhen Fantacalcio ®

Vitctor Osimhen non sarà in campo domenica prossima contro il Milan al Maradona. L'attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha evidenziato una lesione ...Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato ...