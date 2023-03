Calcio Napoli, De Laurentiis: “Ecco quanto starà fuori Osimhen” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, ha parlato dell’infortunio del centravanti nigeriano. “Osimhen deve stare fuori un paio di settimane speriamo. Fiducia per l’andata con il Milan? Sono partite sempre dove il risultato è triplo, non si può mai sapere”. Lo ha detto il presidente del Calcio Leggi su 2anews (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, ha parlato dell’infortunio del centravanti nigeriano. “deve stareun paio di settimane speriamo. Fiducia per l’andata con il Milan? Sono partite sempre dove il risultato è triplo, non si può mai sapere”. Lo ha detto il presidente del

