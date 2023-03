Calcio | ManCity | Guardiola ' Haaland? Vediamo come va ultimo allenamento'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edincerivedo : Quanto ti ho voluto da noi Yaya Avrei sperato di vederti dal vivo in quella serata di Dicembre all’Olimpico, Roma -… - angela_fieni : RT @dayfootball1981: #ManCity Intanto il proprietario del Manchester City che, ricordiamo, 'non fanno mica sportwashing', è stato promosso… - Salvitus1 : RT @dayfootball1981: #ManCity Intanto il proprietario del Manchester City che, ricordiamo, 'non fanno mica sportwashing', è stato promosso… - solina_paolo : RT @dayfootball1981: #ManCity Intanto il proprietario del Manchester City che, ricordiamo, 'non fanno mica sportwashing', è stato promosso… - valter_martini : RT @dayfootball1981: #ManCity Intanto il proprietario del Manchester City che, ricordiamo, 'non fanno mica sportwashing', è stato promosso… -

"Il Liverpool resterà sempre un grande avversario" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Haaland sta recuperando, vediamo come si sente nell'ultimo allenamento". Pep Guardiola non si sbilancia sulla presenza ...I Citizens avrebbero già preso contatti con l'ex ct della Spagna MADRID (SPAGNA) - Il futuro di Pep Guardiola è ancora al Manchester City, ma nelle cose cambiano velocemente e il club si guarda intorno. Se dovesse arrivare quella Champions League tanto inseguita, non sarebbe da escludere un divorzio anticipato. Ecco perché i Citizens ...Il club: "Non è certo, in questa fase, per quanto tempo non sarà a disposizione" MANCHESTER (INGHILTERRA) - Phil Foden, dopo essere stato operato a Londra per appendicite acuta, lascia il ritiro dell'...

Calcio: ManCity. Stampa, idea Luis Enrique per il dopo-Guardiola Tiscali

"Il Liverpool resterà sempre un grande avversario" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "Haaland sta recuperando, vediamo come si sente nell'ultimo allenamento". Pep Guardiola non si sbilancia sulla ...Erling Haaland è il grande dubbio del Manchester City per il big match di domani contro il Liverpool. "Erling è in convalescenza, vedremo come si sentirà dopo l'allenamento - ha spiegato il manager ...