Calcio | Inzaghi | servirà la migliore Inter contro Fiorentina

(Di venerdì 31 marzo 2023) "Arriviamo alla sfidalacon tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene in Europa e in Coppa Italia. La ...

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, intervistato da Inter tv prima della gara contro la Fiorentina. "Troveremo avversario di valore e in salute, con giocatori che stanno bene in ogni ...Troviamo un avversario in forma, molto motivato", ha aggiunto. "Lukaku è tornato. Ha fatto diversi gol con la sua Nazionale. Nelle ultime gare abbiamo finalizzato poco ma sono fiducioso. ...Il difensore, classe 1984 e oggi al Torvicosa in Serie D, traccia un bilancio complessivo sull'operato di: "Non va bene ricordare sempre che l'Inter ha vinto tre coppe nell'ultimo anno e ...

Inzaghi: "Viola in grande forma, servirà la nostra versione migliore" - Sportmediaset Sport Mediaset

Per Inzaghi il finale di stagione rimane decisivo anche per la sua permanenza nella società. Lazio, non solo Immobile per Sarri In una stagione dove il Napoli gioca un calcio sopraffino e merita il ...E' inutile guardare a quello che è stato: pensiamo alla gara di domani". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. "Cercheremo di ...