Calcio | Inzaghi ' Contro la Fiorentina servirà l' Inter migliore'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #InterFiorentina, #Inzaghi: 'Contento per i gol di Lukaku. Non c’è Calha? Abbiamo un grande Brozovic' - glooit : Calcio: Inzaghi, servirà la migliore Inter contro Fiorentina leggi su Gloo - sportface2016 : #SimoneInzaghi: 'C'è bisogno di tutti, servirà l'#Inter migliore' - Fantacalcio : Inter-Fiorentina: le parole di Inzaghi - sportli26181512 : Probabili formazioni Serie A della 28^ giornata: le news dai campi: Tutte le ultime direttamente dagli inviati di S… -

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, intervistato da Inter tv prima della gara contro la Fiorentina. "Troveremo avversario di valore e in salute, con giocatori che stanno bene in ogni ...Troviamo un avversario in forma, molto motivato", ha aggiunto. "Lukaku è tornato. Ha fatto diversi gol con la sua Nazionale. Nelle ultime gare abbiamo finalizzato poco ma sono fiducioso. ...Il difensore, classe 1984 e oggi al Torvicosa in Serie D, traccia un bilancio complessivo sull'operato di: "Non va bene ricordare sempre che l'Inter ha vinto tre coppe nell'ultimo anno e ...

Inzaghi: "Viola in grande forma, servirà la nostra versione migliore" - Sportmediaset Sport Mediaset

E' inutile guardare a quello che è stato: pensiamo alla gara di domani". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. "Cercheremo di ...Sarà una partita bella e intensa, la Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà l'Inter, ma la forza della squadra di Inzaghi è superiore e quando vai a giocare in casa dei nerazzurri si può ...