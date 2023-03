(Di venerdì 31 marzo 2023) "La sfida col Borussia ci aiuterà a tirare fuori il meglio di noi" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "Come è stata la mia settimana? 'Lavora, mangia, dormi, ripeti'. Dobbiamo fare in modo che funzioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcopiccari1 : Quindi #ADL vuole cambiare l'#Uefa per cambiare il calendario? Nei quarti niente derby, niente incroci. Anche veder… - sportface2016 : #BayernMonaco, #Tuchel pronto all'esordio: 'Ci aspettano due mesi molto importanti' - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Bundesliga 26a giornata: si gioca il Der Klassiker Bayern Monaco-Borussia Dortmund - DIRETTADCM : #BayernMonaco, le parole di #Havertz su #Tuchel - patricelumumb19 : RT @blankaut: Per anni ci hanno raccontato la perfezione della società e dello spogliatoio del Bayern, ora viene fuori che era un caos tota… -

La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie egiocato. Il mese di aprile sarà molto importante per le ambizioni dei bianconeri in Coppa ...delMonaco ...L'esordio sulla panchina delarriverà contro la sua vecchia squadra "ma sono passati ormai sei anni da quando sono andato via, ho già avuto modo di tornare a Dortmund quando ero al Psg, in ...Ora il ruolo è quello opposto: allenare per ilMonaco e battere il Borussia Dortmund. Queste le parole di Tuchel in conferenza stampa . Sul futuro delMonaco: ' Lavora, mangia, dormi, ...

Calcio: Bayern, Tuchel 'Ci aspettano due mesi molto importanti' Tiscali

Lavora, mangia, dormi, ripeti'. Dobbiamo fare in modo che funzioni, aprile e maggio sono mesi importanti per un club come il Bayern". Thomas Tuchel non ha avuto molto tempo per preparare la supersfida ...Esonerato da una squadra a nemmeno metà campionato è salito a bordo di un'altra big. Due anni fa passò dal Psg al Chelsea, ora è sulla panchina del Bayern Monaco, e alla vigilia dell'esordio in ...