Calabria | fermati 15 scafisti per l’ondata di sbarchi Accusati anche del nuovo reato di «morte come conseguenza d’immigrazione clandestina»

Leggi su open.online

(Di venerdì 31 marzo 2023) Quindici presuntiritenuti responsabili di treavvenuti negli ultimi dieci giorni nel porto di Roccella Ionica sono statioggi dalla Polizia. Gliin oggetto sono avvenuti in occasioni diverse il 23, 24 e 26 marzo scorsi e avrebbero coinvolto nel complesso circa 1.000 migranti. Ad alcuni dei, è stato contestato in particolare – in relazione alladi un giovane pakistano – ilprevisto dall’articolo 12 bis delDecreto Cutro varato dal governo Meloni a seguito del naufragio dello scorso 26 febbraio: quello di «o lesionedi delitti in materia di immigrazione», che prevede una pena fino a 30 anni di ...