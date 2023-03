Cagliari-Sudtirol (sabato 01 aprile 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Cagliari, sesto in classifica con 45 punti, ospita un Sudtirol che ha sei punti in più e spera ancora in una clamorosa promozione diretta ai danni di club molto più blasonati e seguiti. La squadra di Pierpaolo Bisoli si presenta in Sardegna forte di una striscia utile aperta di undici partite di cui sette InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 31 marzo 2023) Il, sesto in classifica con 45 punti, ospita unche ha sei punti in più e spera ancora in una clamorosa promozione diretta ai danni di club molto più blasonati e seguiti. La squadra di Pierpaolo Bisoli si presenta in Sardegna forte di una striscia utile aperta di undici partite di cui sette InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : In conferenza stampa, Claudio #Ranieri ha analizzato la sfida tra il #Cagliari e il #SudTirol, match valevole per l… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sudtirol, Bisoli: “Cagliari tra le più forti della B, ma pronti a fare nostra gara” - Mediagol : Sudtirol, Bisoli: “Cagliari tra le più forti della B, ma pronti a fare nostra gara” - Zcfnews : Lapadula MVP di marzo. L'attaccante del Cagliari verrà premiato nel pre-partita di Cagliari-Sudtirol - - Calcio_Casteddu : ? Due squadre tra le più in forma ?? Numeri importanti ? Chi la spunterà? #CagliariSudtirol #SerieB #Cagliari… -