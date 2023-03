C.N.Posillipo-Distretti Ecologici Roma, Saccoia: “Per noi è una finale” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue il campionato per il C.N. Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A1, la Distretti Ecologici Roma. La gara di disputerà alla Piscina Scandone, con inizio alle ore 16,00. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale in casa della Pro Recco, la formazione rossoverde è attesa da una sfida decisiva per il prosieguo della stagione. Entrambe le squadre infatti occupano il nono posto in classifica, con 21 punti, due in meno dell’Anzio Waterpolis, ottava. La formazione Romana è reduce dalla sconfitta con l’Ortigia, arrivata dopo due vittorie consecutive con Savona e proprio con l’Anzio. Il Posillipo cerca la terza vittoria di fila alla Scandone, la quinta di un ottimo girone di ritorno disputato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue il campionato per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A1, la. La gara di disputerà alla Piscina Scandone, con inizio alle ore 16,00. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale in casa della Pro Recco, la formazione rossoverde è attesa da una sfida decisiva per il prosieguo della stagione. Entrambe le squadre infatti occupano il nono posto in classifica, con 21 punti, due in meno dell’Anzio Waterpolis, ottava. La formazionena è reduce dalla sconfitta con l’Ortigia, arrivata dopo due vittorie consecutive con Savona e proprio con l’Anzio. Ilcerca la terza vittoria di fila alla Scandone, la quinta di un ottimo girone di ritorno disputato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, C.N.Posillipo-Distretti Ecologici Roma, Saccoia: 'Per noi è una finale' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, C.N.Posillipo-Distretti Ecologici Roma, Saccoia: 'Per noi è una finale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, C.N.Posillipo-Distretti Ecologici Roma, Saccoia: 'Per noi è una finale' - napolimagazine : Pallanuoto, C.N.Posillipo-Distretti Ecologici Roma, Saccoia: 'Per noi è una finale' - apetrazzuolo : Pallanuoto, C.N.Posillipo-Distretti Ecologici Roma, Saccoia: 'Per noi è una finale' -