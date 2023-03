Busta paga marzo 2023, più pesante grazie a bonus e aumenti (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Ultima settimana di lavoro nel mese di marzo 2023 e per le aziende arriva il momento di elaborare la Busta paga con le competenze riferite al mese corrente. Come ogni mese i dipendenti sperano in qualche bonus o agevolazione che possa garantire loro un aumento di stipendio: d’altronde dopo i bonus 200 e 150 euro e lo sgravio del 2% o 3%, i bonus in Busta paga sembrano essere ormai una consuetudine. Ed effettivamente anche a marzo alcuni lavoratori godranno di un aumento, più o meno piccolo a seconda del settore di appartenenza. Ad esempio, per quanto riguarda il commercio, a marzo verrà pagata la seconda tranche dell’aumento una tantum riconosciuto per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Ultima settimana di lavoro nel mese die per le aziende arriva il momento di elaborare lacon le competenze riferite al mese corrente. Come ogni mese i dipendenti sperano in qualcheo agevolazione che possa garantire loro un aumento di stipendio: d’altronde dopo i200 e 150 euro e lo sgravio del 2% o 3%, iinsembrano essere ormai una consuetudine. Ed effettivamente anche aalcuni lavoratori godranno di un aumento, più o meno piccolo a seconda del settore di appartenenza. Ad esempio, per quanto riguarda il commercio, averràta la seconda tranche dell’aumento una tantum riconosciuto per il ...

