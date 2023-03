Budel: "Lobotka è fondamentale per il Napoli, Kvara mi ha sorpreso, Osimhen.." (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro Budel, opinionista e talent di Dazn, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Dove sarai questo weekend? “Assisterò a Sassuolo-Torino. Sono un ex granata e sarà un’occasione per rivedere la squadra piemontese” In Champions crede che il blasone dei rossoneri potrà fare la differenza? “Sicuramente potrà essere un fattore, anche se i calciatori rossoneri non hanno una grande abitudine al palcoscenico europeo. Il Real Madrid dimostra quanto l’abitudine dei giocatori possa essere determinante” Quale è il vero problema delle giovanili? “Bisognerebbe capire quale è il problema principale. Le giovanili rossonere affrontano, infatti, un periodo di crisi di cui è difficile comprendere il motivo. La tradizione rossonera, anche nel suo vivaio, ha sempre raccontato di successi. Si arrivava nelle prime ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandro, opinionista e talent di Dazn, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Dove sarai questo weekend? “Assisterò a Sassuolo-Torino. Sono un ex granata e sarà un’occasione per rivedere la squadra piemontese” In Champions crede che il blasone dei rossoneri potrà fare la differenza? “Sicuramente potrà essere un fattore, anche se i calciatori rossoneri non hanno una grande abitudine al palcoscenico europeo. Il Real Madrid dimostra quanto l’abitudine dei giocatori possa essere determinante” Quale è il vero problema delle giovanili? “Bisognerebbe capire quale è il problema principale. Le giovanili rossonere affrontano, infatti, un periodo di crisi di cui è difficile comprendere il motivo. La tradizione rossonera, anche nel suo vivaio, ha sempre raccontato di successi. Si arrivava nelle prime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Budel: 'Lobotka riesce a far giocare bene chiunque gli stia attorno, è un giocatore fondamentale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Budel: 'Lobotka riesce a far giocare bene chiunque gli stia attorno, è un giocatore fondamentale' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Budel: 'Lobotka riesce a far giocare bene chiunque gli stia attorno, è un giocatore fondamentale' - apetrazzuolo : DAZN - Budel: 'Lobotka riesce a far giocare bene chiunque gli stia attorno, è un giocatore fondamentale' - napolimagazine : DAZN - Budel: 'Lobotka riesce a far giocare bene chiunque gli stia attorno, è un giocatore fondamentale' -