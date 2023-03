Brighton & Hove Albion vs Brentford – probabili formazioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Sabato 1 aprile pomeriggio, all’Amex Stadium, il Brighton & Hove Albion ospiterà il Brentford in Premier League, in uno scontro allettante tra due outsider europee. Entrambe le squadre sono appaiate a 42 punti in classifica, ma i Seagulls, settimi in classifica, vantano una differenza reti superiore e due partite di vantaggio sugli ospiti. Il calcio di inizio di Brighton & Hove Albion vs Brentford è previsto alle 16 Anteprima della partita Brighton & Hove Albion vs Brentford a che punto sono le due squadre Brighton & Hove Albion Dopo aver ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 31 marzo 2023) Sabato 1 aprile pomeriggio, all’Amex Stadium, ilospiterà ilin Premier League, in uno scontro allettante tra due outsider europee. Entrambe le squadre sono appaiate a 42 punti in classifica, ma i Seagulls, settimi in classifica, vantano una differenza reti superiore e due partite di vantaggio sugli ospiti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver ...

