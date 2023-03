Brambati: «Lukaku, l’Inter doveva coccolarlo. Stellini mi avvisò» (Di venerdì 31 marzo 2023) Brambati rivela delle confessioni fattegli da Stellini, ex vice di Conte, su Lukaku. L’ex calciatore, ospite sulle frequenze di TMW Radio, parla anche della condizione fisica dell’Inter in vista della sfida contro la Fiorentina. RIVELAZIONI – Massimo Brambati dice la sua sulla condizione fisica dell’Inter ma anche su quella di Romelu Lukaku. Così l’ex calciatore intervenuto sulle frequenze di TMW Radio: «Credo che l’Inter affronterà una squadra difficile. I nerazzurri arrivano da tre partite in cui ha fatto un gol su rigore. Il gioco non è stato un granché e mi è sembrata sempre un’Inter prevedibile nell’atteggiamento. Domani giocherà contro una squadra difficile. Non so ancora che peso può dare l’Inter a questo tipo di gare in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023)rivela delle confessioni fattegli da, ex vice di Conte, su. L’ex calciatore, ospite sulle frequenze di TMW Radio, parla anche della condizione fisica delin vista della sfida contro la Fiorentina. RIVELAZIONI – Massimodice la sua sulla condizione fisica delma anche su quella di Romelu. Così l’ex calciatore intervenuto sulle frequenze di TMW Radio: «Credo cheaffronterà una squadra difficile. I nerazzurri arrivano da tre partite in cui ha fatto un gol su rigore. Il gioco non è stato un granché e mi è sembrata sempre un’Inter prevedibile nell’atteggiamento. Domani giocherà contro una squadra difficile. Non so ancora che peso può darea questo tipo di gare in ...

