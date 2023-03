Boxe | Michael Magnesi vs Ayrton Gimenez in tv | programma | orario e streaming Mondiale WBC Silver

(Di venerdì 31 marzo 2023) A pochi mesi dalla sconfitta contro Anthony Cacace,torna sul ring per continuare la sua scalata. A Valmontone, nella serata di venerdì 31 marzo 2023, il pugile laziale sfiderà l’argentinoOsmar, imbattuto e con un record di 17-0, in un match che prevede in palio la cinturaWBC dei pesi superpiuma. Un titolo prestigioso, che in passato ha spesso rappresentato una porta principale per una sfida iridata.punta il sogno e ha già dimostrato di poter competere con i big della categoria. L’incontro è inalle 22:15 di venerdì 31 marzo e potrà essere seguito in diretta su Rai Sport e insu Rai Play.venerdì 31 ...

Insomma, Magnesi è uno dei grandi nomi della boxe italiana e uno dei prospetti principali per scrivere la storia. L'incontro di Michael Magnesi contro Ayrton Oscar Gimenez potrebbe essere seguito in ...Doveva essere un week end chiave per la boxe italiana e lo sarà, ma solo in parte. Sul ring si rivedranno Michael Magnesi e Fabio Turchi, entrambi per motivi diversi a caccia di un rilancio.

Boxe: Michael Magnesi alla ricerca di una risalita iridata contro Gimenez OA Sport

