Boxe | Michael Magnesi riparte e conquista il Mondiale Silver WBC superpiuma | battuto Gimenez

(Di venerdì 31 marzo 2023)la cinturaWBC dei pesi. Il Lupo Solitario italiano torna a piazzare la propria zampata sconfiggendo ai punti (119-109; 118-110; 118-110) l’argentino Ayrton Osmar, al quale non basta la fuga costante sul ring per evitare la sconfitta. Un combattimento, quello odierno, che mostra un lato nuovo del pugile laziale, capace di avere in ogni caso una buona pazienza contro un avversario decisamente scomodo. Dopo un primo round di studio,inizia ad affondare con determinazione nel secondo e nel terzo, conche fa di tutto per non farsi trovare scappando a più riprese dai pugni che l’italiano cerca di portare. L’argentino, di tanto in tanto, qualche combinazione la ...

Insomma, Magnesi è uno dei grandi nomi della boxe italiana e uno dei prospetti principali per scrivere la storia.

