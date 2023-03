Boxe | Magnesi si rilancia | sconfigge Gimenez e conquista il titolo Mondiale Silver WBC dei superpiuma

(Di venerdì 31 marzo 2023) Riprende la scalata di Michael ‘Lonewolf’, che al Parco dei Divertimenti di Valmontonel’argentino AyrtonilWbc dei. Un buona prova per il 28enne pugile laziale, sempre all’attacco contro un avversario molto abile nel difendersi, ma che mai è riuscito a mettere in discussione la contesa. Arriva la vittoria per decisione unanime che fa felici i tanti appassionati accorsi e rende soddisfatto lo stesso: “Finalmente sono riuscito a dimostrare di non essere un pugile in grado di vincere per k.o, ma anche alla distanza. Era un avversario molto scaltro, mobile sulle gambe, che riusciva a fuggire. Ma son stato freddo e lucido nel portare i miei colpi”, ha dichiarato al termine della ...

