Boxe | Fabio Turchi pronto per il Mondiale IBO | “Maestro di campo a te il comando” Il peso del toscano

Fabio Turchi affronterà Floyd Masson sul ring di Brisbane (Australia), nel match che metterà in palio il titolo Mondiale IBO dei pesi cruiser. Il ribattezzato Stone Crusher cercherà di conquistare la cintura iridata (la meno importante delle cinque sigle), ma di fronte troverà un rivale particolarmente rognoso e imbattuto (12 vittorie, al fronte del record di 21-2 del toscano). Il pugile fiorentino ha tutte le carte in regola per imporsi nel Queensland e ribadire la propria caratura internazionale. L'appuntamento è per sabato 1° aprile, attorno alle ore 13.00 italiane (si tratta del main event). Nella primissima mattinata italiana odierna si è svolta la cerimonia del peso e la bilancia ha segnato 90,450 kg per il nostro portacolori.

