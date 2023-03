Borse | quinto rialzo di fila con rallentamento inflazione Milano +14% da inizio 2023

(Di venerdì 31 marzo 2023) I mercati guardano alle indicazioni sui prezzi in Europa (ai minimi da 13 mesi a marzo) e Usa (Pce core al 4,6% annuo). Piazza Affari chiude marzo in rosso (-1%) ma il bilancio del trimestre è positivo (

Acquisti su retailer e viaggi. Nexi la migliore (+2,75%) . La frenata dell'inflazione sulle due sponde dell'Atlantico da' la spinta alleeuropee per chiudere la quinta seduta consecutiva di rialzo e per lasciarsi alle spalle le tensioni bancarie che hanno caratterizzato il mese di marzo. Con gli acquisti concentrati soprattutto ...Piazza Affari chiude marzo in rosso ( - 1%) ma il bilancio del trimestre è positivo (+13%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il calo dell'inflazione in Europa e anche negli Stati Uniti sostiene le...Estratto dell'articolo di Francesco Bonazzi per 'Panorama' Credit Suisse […] Il crollo del Crédit Suisse, controllato per unda capitali arabi, ha fatto tremare lemondiali. E nell'ultimo anno, a causa della ...

Acquisti su retailer e viaggi. Nexi la migliore (+2,75%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - La frenata dell'inflazione sulle due sponde dell'Atlantico da' la spinta alle Borse europee ...Futures di Wall Street in leggero rialzo con Donald Trump incriminato, è la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti deve affrontare un'accusa penale. L’inflazione preliminare a marzo dell’E ...