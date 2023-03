Borse, prosegue il recupero. Frena inflazione in Europa e Usa (Di venerdì 31 marzo 2023) I mercati guardano alle indicazioni sui prezzi al consumo di Europa (ai minimi da 13 mesi a marzo) e Usa (Pce core al 4,6% annuo) per prevedere la politica monetaria delle banche centrali. Piazza Affari chiuderà marzo in rosso ma il bilancio del trimestre è positivo. Euro sotto 1,09 dollari, in rialzo il petrolio. Spread in calo a 181 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 31 marzo 2023) I mercati guardano alle indicazioni sui prezzi al consumo di(ai minimi da 13 mesi a marzo) e Usa (Pce core al 4,6% annuo) per prevedere la politica monetaria delle banche centrali. Piazza Affari chiuderà marzo in rosso ma il bilancio del trimestre è positivo. Euro sotto 1,09 dollari, in rialzo il petrolio. Spread in calo a 181 punti

