Borsa: Asia supera con Wall Street la paura per le banche (Di venerdì 31 marzo 2023) Seduta positiva per le Borse Asiatiche che si accodano a Wall Street mentre l'ottimismo degli investitori scansa sia i rischi legati alle turbolenze nel sistema bancario che il contesto di alti tassi ...

Il Giappone taglia l'export di chip Il prezzo delle azioni della Tokyo Electron alla Borsa di Tokyo, che era salito prima dell'annuncio ...sono deteriorate negli ultimi anni a causa delle crescenti ambizioni della Cina nella regione Asia ...

Commercio: Londra annuncia accordo per adesione a CPTPP (Asia - Pacifico) Londra ha annunciato un accordo per aderire al partenariato di libero scambio transpacifico CPTPP (trattato di libero scambio Asia e Pacifico) dopo 21 mesi di colloqui, il piu' grande accordo commerciale dopo la Brexit. Il Regno Unito dunque diventa il primo paese in Europa ad aderire al CPTPP, che avra' cosi' 12 paesi ...

Borse: Asia in rialzo in attesa dell'inflazione USA, Nikkei (+0.9%) Mentre la borsa di Tokyo ha registrato la performance migliore, con il Nikkei in rialzo dello 0,9% sostenuta dai dati del governo hanno mostrato un rimbalzo della produzione industriale e un aumento ...