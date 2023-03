Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liaalbonico : Borgo Palazzo, cade nel Morla per recuperare lo zaino e resta ferito: portato in salvo dai vigili del fuoco - discoradioIT : #Bergamo: è caduto nel Morla, a Borgo Palazzo, per recuperare lo zaino ed è rimasto ferito. Un uomo è stato soccors… - v_senigallia : Trecastelli: nel Palazzo Ducale di Revere sabato si celebra il Gemellaggio con il Comune di Borgo Mantovano… - Monicacoguaro2 : @djsabbs Mi è capitato a Bergamo si è buttato mentre arrivavo sulle strisce pedonali ho capito che l’aveva fatto ap… -

L'itinerario partirà dallo Iat - R in piazza Cavalli e proseguirà fino a piazzatramite via San Marco, lo scenograficoMandelli, la facciata della antica chiesetta di San Dalmazio, la ...Si tratta di lavori, assicuraBarbieri, che impatteranno poco e nulla sulla viabilità . La maggior parte dei cantieri saranno concentrati in Zai e inRoma, solo un paio inVenezia,...I vigili del fuoco di Bergamo e il nucleo Saf sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per aiutare uno straniero di circa 60 anni in viaa Bergamo. Il fatto è avvenuto vicino al ponte della Morla, a pochi passi dal murales che rappresenta la storia della famiglia Minardi. L'uomo è caduto da un muretto di circa 3 metri, ...

Borgo Palazzo, cade nel Morla per recuperare lo zaino e resta ferito ... L'Eco di Bergamo

In ogni caso, oggi pomeriggio, si trovava in via Borgo Palazzo. A un certo punto, ha provato a recuperare uno zainetto. Non è stato, però, particolarmente attento. Infatti, poco dopo, è caduto da un ...Bergamo. Lo zaino, non è ben chiaro come, gli è caduto sotto il ponte del fiume Morla in via Borgo Palazzo a Bergamo. Un uomo di origine straniera, di cui non si conoscono le generalità, attraverso un ...