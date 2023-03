Bologna, dentro i licei occupati: “Dal disagio psicologico crescente tra di noi alle politiche del governo, non rimarremo indifferenti” (Di venerdì 31 marzo 2023) licei in rivolta a Bologna. Sono già tre quelli occupati nel giro di due giorni: il Minghetti, il Copernico e il Sabin. A rompere gli indugi è stato il Minghetti, un liceo classico, dove l’autogestione durerà fino a sabato. Un’intera settimana che i ragazzi stanno utilizzando per un aggiornamento intensivo sulla realtà fuori dalla scuola. Hanno organizzato gruppi tematici che si riuniscono tutto il giorno e, a riempire le aule sono, in particolare, quelli sull’antifascismo, sull’immigrazione e sulle proteste in Francia. Ma c’è anche il gruppo che sta mettendo nero su bianco, in una lettera indirizzata al governo, le rivendicazioni degli studenti. I ragazzi, poi, si sono messi in contatto con giornalisti, associazioni e Ong come Mediterranea, per organizzare incontri dentro la scuola sulle problematiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023)in rivolta a. Sono già tre quellinel giro di due giorni: il Minghetti, il Copernico e il Sabin. A rompere gli indugi è stato il Minghetti, un liceo classico, dove l’autogestione durerà fino a sabato. Un’intera settimana che i ragazzi stanno utilizzando per un aggiornamento intensivo sulla realtà fuori dalla scuola. Hanno organizzato gruppi tematici che si riuniscono tutto il giorno e, a riempire le aule sono, in particolare, quelli sull’antifascismo, sull’immigrazione e sulle proteste in Francia. Ma c’è anche il gruppo che sta mettendo nero su bianco, in una lettera indirizzata al, le rivendicazioni degli studenti. I ragazzi, poi, si sono messi in contatto con giornalisti, associazioni e Ong come Mediterranea, per organizzare incontrila scuola sulle problematiche ...

