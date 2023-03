Bollette, costi scendono del 55% per la luce in primavera (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Continuano le buone notizie per quanto concerne le Bollette per la luce e per il gas in Italia. Dopo un lungo periodo caratterizzato da rincari e giochi al rialzo sui prezzi per l’energia domestica, finalmente in primavera i contribuenti avranno modo di risparmiare. Bollette, finalmente la riduzione sui costi di gas e luce Le migliori notizie arrivano certamente sul fronte dell’energia elettrica. In base agli andamenti del mercato libero, infatti, il prezzo per la componente luce sul mercato libero dovrebbe scendere nei prossimi giorni sino al 55% rispetto a quelli che erano i prezzi della precedente stagione invernale. Uno scenario simile, ma leggermente meno accentuato, riguarda anche i costi per il gas. Rispetto a quelle che erano ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Continuano le buone notizie per quanto concerne leper lae per il gas in Italia. Dopo un lungo periodo caratterizzato da rincari e giochi al rialzo sui prezzi per l’energia domestica, finalmente ini contribuenti avranno modo di risparmiare., finalmente la riduzione suidi gas eLe migliori notizie arrivano certamente sul fronte dell’energia elettrica. In base agli andamenti del mercato libero, infatti, il prezzo per la componentesul mercato libero dovrebbe scendere nei prossimi giorni sino al 55% rispetto a quelli che erano i prezzi della precedente stagione invernale. Uno scenario simile, ma leggermente meno accentuato, riguarda anche iper il gas. Rispetto a quelle che erano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Bollette, costi scendono del 55% per la luce in primavera - - Lully85188271 : RT @LucillaMasini: I costi dell'elettricità sono in calo, ma Meloni ripristina gli oneri di sistema, gonfiando le bollette. Come quel sedic… - BarbaraPartisa1 : RT @LucillaMasini: I costi dell'elettricità sono in calo, ma Meloni ripristina gli oneri di sistema, gonfiando le bollette. Come quel sedic… - DanilaCantele : RT @LucillaMasini: I costi dell'elettricità sono in calo, ma Meloni ripristina gli oneri di sistema, gonfiando le bollette. Come quel sedic… - AndreaGiom1 : RT @LucillaMasini: I costi dell'elettricità sono in calo, ma Meloni ripristina gli oneri di sistema, gonfiando le bollette. Come quel sedic… -