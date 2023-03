Bollette. Codacons: Calo record, supera ogni aspettativa (Di venerdì 31 marzo 2023) Bollette, Codacons: Per famiglia risparmio da 793 euro annui. Se scenderà il gas del 10% sarà ancora minore la spesa da complessivi 914 euro Un ribasso record delle tariffe delle Bollette che supera ogni aspettativa e riporta le Bollette della luce vicino ai livelli pre-crisi energetica, lo afferma il Codacons in una comunicazione giunta in redazione. L’annuncio a commento dell’aggiornamento tariffario deciso da Arera. I prezzi dell’elettricità scenderanno dal primo aprile del 55,3% Secondo Codacons sarebbe un ribasso che equivale ad una minore spesa annua rispetto alle tariffe attuali. Si parla, infatti, di -793 euro a famiglia. Tale dato, secondo l’associazione, smentirebbe le previsioni di chi nei giorni ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 31 marzo 2023): Per famiglia risparmio da 793 euro annui. Se scenderà il gas del 10% sarà ancora minore la spesa da complessivi 914 euro Un ribassodelle tariffe dellechee riporta ledella luce vicino ai livelli pre-crisi energetica, lo afferma ilin una comunicazione giunta in redazione. L’annuncio a commento dell’aggiornamento tariffario deciso da Arera. I prezzi dell’elettricità scenderanno dal primo aprile del 55,3% Secondosarebbe un ribasso che equivale ad una minore spesa annua rispetto alle tariffe attuali. Si parla, infatti, di -793 euro a famiglia. Tale dato, secondo l’associazione, smentirebbe le previsioni di chi nei giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Bollette. Codacons: Calo record, supera ogni aspettativa - #bollette #news @Codacons - Codacons : E il #risparmio potrebbe essere ancora più elevato se, come annunciato, sarà confermato il taglio del 10% sulle tar… - andorssian : RT @CeresaRaffaele: Secondo il Codacons il ritorno degli oneri di sistema in bolletta avrà un impatto di 125 euro a famiglia.... Avevano sb… - ermnpnzz : RT @CeresaRaffaele: Secondo il Codacons il ritorno degli oneri di sistema in bolletta avrà un impatto di 125 euro a famiglia.... Avevano sb… - quevivagian : RT @CeresaRaffaele: Secondo il Codacons il ritorno degli oneri di sistema in bolletta avrà un impatto di 125 euro a famiglia.... Avevano sb… -