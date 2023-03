Bollette, ARERA: luce giù del 55%, confermati bonus sociali famiglie (Di venerdì 31 marzo 2023) Con il forte calo delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre del 2023 si riduce del 55,3%. E’ quanto ha reso noto ieri l’ARERA, precisando che gli oneri generali di sistema vengono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche. Bollette, luce giù del 55% Dal 1 aprile 2023, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. In attuazione di quanto previsto dal governo nel decreto dello scorso 28 marzo, ARERA è intervenuta confermando i bonus sociali elettricità e gas per le famiglie con livello Isee fino a 15.000 euro. Per le famiglie ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Con il forte calo delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre del 2023 si riduce del 55,3%. E’ quanto ha reso noto ieri l’, precisando che gli oneri generali di sistema vengono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche.giù del 55% Dal 1 aprile 2023, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. In attuazione di quanto previsto dal governo nel decreto dello scorso 28 marzo,è intervenuta confermando ielettricità e gas per lecon livello Isee fino a 15.000 euro. Per le...

