Boccone mortale | ecco come si muore masticando | cosa accade

(Di venerdì 31 marzo 2023) È che neanche te lo aspetti. Chi è che ci fa più caso? Abituatisiamo a fare tutto di fretta, a correre da una parte all'altra, a sbrigarci su qualsiasi. «Mastica, mangia piano», ripeteva la nonna: mica aveva tutti i torti. Anzi, aveva ragione da vendere (su tutto il resto, d'altronde: saggia nonna). L'ultima tragedia è avvenuta, pochi giorni fa, ad Aquino, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Un ragazzo di 27 anni è soffocato per colpa di un trancio di pizza. Stava cenando assieme ai genitori, il cartone ancora sul tavolo, e quel dannatogli è andato di traverso. Non è più riuscito a respirare, è collassato davanti a mamma e papà. Quando è diventato livido si è portato le mani alla gola, i famigliari (tutti di origine cinese, ma questo c'entra un tubo) hanno capito subito che la situazione ...