BMW i5, ecco le prime immagini della prossima vettura (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Nel corso delle prossime settimane la nota casa automobilistica tedesca BMW toglierà i veli su diverse nuove vetture. Una di queste sarà la nuova auto elettrica BMW i5. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete le prime foto spia che la ritraggono. Da queste foto possiamo quindi farci una prima idea del suo design. BMW i5, trapelano in rete le prime foto spia della prossima vettura a marchio BMW Il colosso BMW si sta dunque preparando per portare ufficialmente sul mercato la rivale di Mercedes EQE e di Audi A6 e-tron. Come già accennato in apertura, infatti, l'azienda sta effettuando gli ultimi test della sua prossima BMW i5. Sarà la prossima berlina full electric e non solo del marchio e farà da ...

