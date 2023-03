Blondet e le fonti non verificabili

Leggi su butac

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sul blog di Maurizioil 26 marzo è apparso un articolo dal titolo: “Decine di ufficiali NATO” uccisi da un ipersonico? L’articolo comincia così: Notizia non verificabile. Scrive Bruno Bertez: “Secondo Pronews sito per me non identificabile, “dozzine di ufficiali della NATO” sarebbero stati uccisi in un “attacco terrificante” da un missile Mach 12. Sarebbe stato eliminato così lo “stato maggiore-ombra” della NATO in Ucraina. La prima domanda che vorrei fare aè: ma se la notizia non è verificabile perché la pubblichi? Se il sito non è identificabile perché gli dai visibilità? Domande che purtroppo rimarranno senza risposta. Quello che però possiamo fare è verificare se questo Pronews in Grecia sia ritenuto sito affidabile. La prima cosa che troviamo è un post Facebook dei colleghi di Ellenika Hoaxes, post che riporto grazie alla ...