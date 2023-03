Bimba di 6 anni muore dopo miocardite a seguito di influenza: allerta massima genitori (Di venerdì 31 marzo 2023) Allarme salute per i genitori e l’influenza fa paura. Vediamo cosa si rischia e come difendere i più piccoli. Ha fatto scalpore il caso della piccola Maria Isabella Lisaru deceduta a Piacenza alla tenera età di 6 anni a causa delle complicanze dell’influenza di tipo B. La sua vicenda è straziante e la notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore in tutta Italia. Riflessioni e domande si sono accompagnate a questo evento. Come è possibile morire ad un’età così tenera per le complicanze di un’influenza? Quali rischi ci sono per bimbi e anziani? Bimba di 6 anni muore per complicazioni influenza – ilovetrading.itMandare i bambini a scuola è un’esigenza e un obbligo giuridico. Stando tante ore a contatto con gli altri ragazzi è facile ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 31 marzo 2023) Allarme salute per ie l’fa paura. Vediamo cosa si rischia e come difendere i più piccoli. Ha fatto scalpore il caso della piccola Maria Isabella Lisaru deceduta a Piacenza alla tenera età di 6a causa delle complicanze dell’di tipo B. La sua vicenda è straziante e la notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore in tutta Italia. Riflessioni e domande si sono accompagnate a questo evento. Come è possibile morire ad un’età così tenera per le complicanze di un’? Quali rischi ci sono per bimbi e anziani?di 6per complicazioni– ilovetrading.itMandare i bambini a scuola è un’esigenza e un obbligo giuridico. Stando tante ore a contatto con gli altri ragazzi è facile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Domenica sera ad Alessandria dopo la proiezione di Invisibili ho conosciuto una bella bimba ballerina classica Ales… - fanpage : La bimba è arrivata in ospedale a causa della febbre alta, è morta poche ore dopo. Aveva 4 anni - Agenzia_Ansa : Un tribunale russo ha condannato a due anni di carcere un uomo accusato di aver criticato l'offensiva contro l'Ucra… - Roseinfiore : RT @FrancoScarsell2: Rimini,bimba disabile senza assistenza a scuola, la mamma:”Da 2 anni trascorro tutte le mattine in classe con lei,senz… - Bianca34874951 : RT @fanpage: La bimba è arrivata in ospedale a causa della febbre alta, è morta poche ore dopo. Aveva 4 anni -