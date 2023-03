Bilanci in rosso per la Banca d’Italia (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche la Banca d’Italia, come la Bce e ad altre banche centrali dell’Eurosistema, si troverà nei prossimi anni a dover fronteggiare risultati lordi negativi, prima che gli utili tornino gradualmente a crescere. È quanto ha detto oggi il governatore della Bankitalia, Ignazio Visco, all’Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti al capitale, spiegando che “il rialzo dei tassi di riferimento della Bce ha determinato un aumento immediato del costo delle passività di Bilancio”. Il governatore della Banca d’Italia, Visco: “Il rialzo dei tassi di riferimento della Bce ha determinato un aumento immediato del costo delle passività di Bilancio” “Il risultato lordo della Banca d’Italia – ha detto Visco -, prima delle imposte e dell’accantonamento al fondo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche la, come la Bce e ad altre banche centrali dell’Eurosistema, si troverà nei prossimi anni a dover fronteggiare risultati lordi negativi, prima che gli utili tornino gradualmente a crescere. È quanto ha detto oggi il governatore della Bankitalia, Ignazio Visco, all’Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti al capitale, spiegando che “il rialzo dei tassi di riferimento della Bce ha determinato un aumento immediato del costo delle passività dio”. Il governatore della, Visco: “Il rialzo dei tassi di riferimento della Bce ha determinato un aumento immediato del costo delle passività dio” “Il risultato lordo della– ha detto Visco -, prima delle imposte e dell’accantonamento al fondo ...

