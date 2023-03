Biglietti per Napoli-Milan di Champions League, notizia dell’ultim’ora: nuovi tagliandi in vendita per Curve e Distinti! (Di venerdì 31 marzo 2023) AGGIORNAMENTO ORE 9.20 – Sembravano esauriti i Biglietti per Napoli–Milan di Champions League, in attesa della messa in vendita dei tagliandi di Curve e Distinti Superiori. E invece ci sono ancora disponibilità. A comunicarlo è la SSC Napoli attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: La SSC Napoli comunica che per la gara Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma il 18 aprile allo stadio Maradona, a partire da questa mattina alle ore 10 sarà messa in vendita una ulteriore quota di tagliandi degli Anelli inferiori di Curve e Distinti. Giovedì 30 ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) AGGIORNAMENTO ORE 9.20 – Sembravano esauriti iperdi, in attesa della messa indeidie Distinti Superiori. E invece ci sono ancora disponibilità. A comunicarlo è la SSCattraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: La SSCcomunica che per la gara, ritorno dei quarti di finale di, in programma il 18 aprile allo stadio Maradona, a partire da questa mattina alle ore 10 sarà messa inuna ulteriore quota didegli Anelli inferiori die Distinti. Giovedì 30 ...

