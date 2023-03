Biennale Democrazia a Torino: riflettere sulla libertà (Di venerdì 31 marzo 2023) riflettere sul complesso rapporto fra libertà e Democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società. Questo uno degli obiettivi di Biennale Democrazia, la manifestazione culturale, giunta all'ottava edizione, che per cinque giorni ha animato Torino con oltre 100 appuntamenti sparsi per la città. “Ai confini della libertà” è stato il tema di quest'anno, un invito a discutere di come libertà sia un valore fondamentale – assieme all'eguaglianza – delle società democratiche. Main Partner di Biennale Democrazia è Intesa Sanpaolo, grazie al cui sostegno sono stati realizzati una serie di eventi come ad esempio “Come nasce la costituzione. I diritti di libertà, 75 anni dopo”, legato ad un progetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023)sul complesso rapporto fra, dentro e fuori le frontiere della nostra società. Questo uno degli obiettivi di, la manifestazione culturale, giunta all'ottava edizione, che per cinque giorni ha animatocon oltre 100 appuntamenti sparsi per la città. “Ai confini della” è stato il tema di quest'anno, un invito a discutere di comesia un valore fondamentale – assieme all'eguaglianza – delle società democratiche. Main Partner diè Intesa Sanpaolo, grazie al cui sostegno sono stati realizzati una serie di eventi come ad esempio “Come nasce la costituzione. I diritti di, 75 anni dopo”, legato ad un progetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_Biennale : #LolaHinojosa: “Il materiale della #BiennaleArchivio è stato fondamentale per la mostra ‘Poetiche della democrazia’… - POLINICC : Come nasce la Costituzione, le parole di Teresa Mattei all'Assemblea costituente: 'Finalmente la do… - tax_tweet : Biennale Democrazia 2023 - 'E adesso pedala'. Come sui rider ci giochiam... - tax_tweet : Biennale Democrazia 2023 - Un percorso di formazione partecipata sul bil... - riservaprotetta : @g_sangiuliano @FratellidItalia Una bella (oddio) carrellata di fasci...a Torino c'era biennale democrazia, capisco che per lei era troppo.. -