Bielorussia: “Armi nucleari Russia servono per proteggerci da Occidente” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Il dispiegamento di Armi nucleari tattiche della Russia in BieloRussia forniscono la possibilità di proteggere il Paese dalle minacce dell’Occidente. Ad affermarlo è il presidente della BieloRussia, Aleksandr Lukashenko, in un discorso alla Nazione. I Paesi occidentali rafforzano la loro presenza militare in Polonia, ai confini con la BieloRussia e, ha aggiunto, pianificano di invadere e distruggere il Paese. “Mai nella nostra storia contemporanea abbiamo dovuto affrontare una situazione tanto pericolosa in cui dobbiamo prestare attenzione a preservare la sovranità e l’indipendenza del nostro Paese”, ha affermato denunciando lo sforzo dei Paesi confinanti “di trascinare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Il dispiegamento ditattiche dellainforniscono la possibilità di proteggere il Paese dalle minacce dell’. Ad affermarlo è il presidente della, Aleksandr Lukashenko, in un discorso alla Nazione. I Paesi occidentali rafforzano la loro presenza militare in Polonia, ai confini con lae, ha aggiunto, pianificano di invadere e distruggere il Paese. “Mai nella nostra storia contemporanea abbiamo dovuto affrontare una situazione tanto pericolosa in cui dobbiamo prestare attenzione a preservare la sovranità e l’indipendenza del nostro Paese”, ha affermato denunciando lo sforzo dei Paesi confinanti “di trascinare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Quindi non si avrà nessuna pace, il governo è pronto a sacrificare anche noi, quando sarà il momento, sull’altare d… - mentecritica : Dopo l'annuncio del futuro dislocamento russo di armi nucleari tattiche in bielorussia, è tempo di fare un breve pu… - MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine… - Adnkronos : Bielorussia: 'Armi nucleari Russia servono per proteggerci da Occidente' . #Adnkronos - News24_it : Bielorussia: 'Armi nucleari Russia servono per proteggerci da Occidente' -