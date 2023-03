Biasin: «Inter, mai una gioia! Dopo il Porto le voci su Onana sacrificabile» (Di venerdì 31 marzo 2023) Biasin parla di come sia cambiata la visione di Onana Dopo la prestazione in Champions League in Porto-Inter. Di seguito il pensiero del giornalista veicolato sul proprio profilo Twitter. PRIMA E Dopo – Fabrizio Biasin dice la sua sul cambio di rotta dei media nei confronti del portiere dell’Inter. Il giornalista, sul proprio profilo Twitter, scrive: «Per dire, pensa a come sta “mediaticamente” andando con Onana. Fino alla parata con il Porto “mah…non è che sia tutto ‘sto portiere…”. Dopo la parata con il Porto “le big su Onana, verrà sacrificato dall’Inter”. Mai una gioia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023)parla di come sia cambiata la visione dila prestazione in Champions League in. Di seguito il pensiero del giornalista veicolato sul proprio profilo Twitter. PRIMA E– Fabriziodice la sua sul cambio di rotta dei media nei confronti del portiere dell’. Il giornalista, sul proprio profilo Twitter, scrive: «Per dire, pensa a come sta “mediaticamente” andando con. Fino alla parata con il“mah…non è che sia tutto ‘sto portiere…”.la parata con il“le big su, verrà sacrificato dall’”. Mai una gioia».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

