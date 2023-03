Bianca Panconi: «Io, la bellezza e Gabriele Salvatores» (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ruolo di Marcolina nel film Il ritorno di Casanova, l'incontro con il regista premio Oscar che l'ha lanciata, l'anima da sognatrice, l'aspetto esteriore «che non è tutto». Incontro con un'attrice di cui sentiremo molto parlare Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ruolo di Marcolina nel film Il ritorno di Casanova, l'incontro con il regista premio Oscar che l'ha lanciata, l'anima da sognatrice, l'aspetto esteriore «che non è tutto». Incontro con un'attrice di cui sentiremo molto parlare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FredFilmRadio : Gabriele Salvatores rielabora per il grande schermo Il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler, così come fa il pr… - laughing_stonk : RT @UCI_Cinemas: #IlRitornoDiCasanova, il nuovo film di Gabriele Salvatores, è nei cinema UCI con un cast davvero unico: Toni Servillo, Fab… - UCI_Cinemas : #IlRitornoDiCasanova, il nuovo film di Gabriele Salvatores, è nei cinema UCI con un cast davvero unico: Toni Servil… - 01Distribution : La giovane e bella Marcolina riaccenderà in Casanova un desiderio di conquista che non sentiva da anni... Bianca Pa… -