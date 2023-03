Biaggi | «Marquez? Un erroraccio | giusto sanzionarlo | due giri lenti equivalgono a non gareggiare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista il 6 volte campione del mondo di MotoGp Max. In moto non va più: «ora risalgo in sella ogni tanto, per divertimento. Basta corse però: lo dicono l’anagrafe e il buon senso».incorona Pecco Bagnaia. Lo definisce degno del numero uno che porta impresso sulla moto. Un numero che pesa moltissimo. «Autorevole, consistente, convincente. Degno di quel numero uno che porta sulla moto». Un numero che pesa moltissimo, dice. «Assolutamente sì e chi dice di no mente. È un’effige sulla pelle più che sulla moto. Pecco è stato bravissimo a resistere alla pressione, non ha sbagliato nulla né nella Sprint né nel Gp. A volte basta una scivolata per buttare via tutto».commenta l’errore di Marc. «Ha sbagliato e lo ha ammesso, per fortuna nessuno si è ...