Bergamo | 125 i milioni per il piano delle opere pubbliche

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 31 marzo 2023). Un consiglio comunale dedicato al Bilancio e al racconto degli investimenti previsti nel. Prima serata di un triduo che si concluderà con gli appuntamenti di lunedì 3 e martedì 4 aprile: un incontro, in aula consiliare, quello di lunedì 30 marzo interamente dedicato alla presentazionedelibere, mentre negli incontri successivi si darà spazio alla discussione. Pronti via e l’assessore competente nonché vice sindaco Sergio Gandi chiede e ottiene un voto unanime sulla variazione di bilancio per un importo pari a 45mila euro per le scuole Corridoni e De Amicis per la costruzionedue mense, rispetto ad un costo complessivo di 450mila euro. Il bilancio “Rispetto ai temi dell’Imu e della Tari nulla cambia rispetto allo scorso ...