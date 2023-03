Benfica, UFFICIALE: il tecnico Schmidt rinnova per tre anni (Di venerdì 31 marzo 2023) Buona notizia per il Benfica a pochi giorni dai quarti di finale di Champions League contro l'Inter: le Aguias infatti hanno annunciato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Buona notizia per ila pochi giorni dai quarti di finale di Champions League contro l'Inter: le Aguias infatti hanno annunciato...

Benfica, UFFICIALE: il tecnico Schmidt rinnova per tre anni In questa stagione il Benfica è riuscito a concludere al primo posto un girone infernale con Psg e Juventus e a mantenere l'imbattibilità stagionale fino al 30 dicembre 2022. Attualmente guida la ... Inter, Acerbi: 'Gol di Kostic Era mano, ma la Juventus ha meritato' Dopo qualche panchina, l'ex Sassuolo ha fatto il proprio esordio ufficiale con l'Inter il 13 ... Sapendo che il Benfica è alla portata anche se fortissimo. Ce la possiamo giocare, è importante cercare ... Esami Calhanoglu, distrazione muscolare all'adduttor L'Inter ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del proprio centrocampista Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa ... l'andata in terra portoghese contro il Benfica ai quarti di Champions ...