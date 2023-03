Benfica | Schmidt rinnova fino al 2026! L’Inter di Inzaghi avvisata

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ilrende ufficiale tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter il rinnovo di contratto dell’allenatore Roger. Fiducia confermata per il tecnicoal 2026, proprio prima delle sfide contro. RINNOVO – Una sola sconfitta in tutte le competizioni con ilvalgono il rinnovo per Roger. Il club portoghese comunica sul proprio profilo ufficiale di Twitter il prolungamento del contratto del suo allenatoreal 2026, proprio prima delle sfide di Champions League contro. I nerazzurri sono avvisati, l’entusiasmo nell’ambiente è alle stelle, sarà difficile superare l’ostacolo ai quarti di finale della competizione europea. Rogerrenova até 2?0?2?6?!#EuAmoO...

Benfica, UFFICIALE: il tecnico Schmidt rinnova per tre anni Calciomercato.com

