"Benedetta Primavera", alle 21.25 su Rai 1: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata (Di venerdì 31 marzo 2023) "Benedetta Primavera" , questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il varietà presentato da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo, con la sua quarta e ultima puntata. Il programma che ha riportato sul ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023) "" , questa sera21.25 su Rai 1 torna il varietà presentato da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo, con la sua quarta e. Il programma che ha riportato sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : stasera @paolaiezzi e @chiaraIezzi ospiti a Benedetta Primavera. Ecco, vediamo di non fare scherzi e dateci un Vamo… - PerlediMitirda : RT @fraversion: stasera @paolaiezzi e @chiaraIezzi ospiti a Benedetta Primavera. Ecco, vediamo di non fare scherzi e dateci un Vamos a bail… - choleparanoie : RT @fraversion: stasera @paolaiezzi e @chiaraIezzi ospiti a Benedetta Primavera. Ecco, vediamo di non fare scherzi e dateci un Vamos a bail… - lauracivitelli : RT @fraversion: stasera @paolaiezzi e @chiaraIezzi ospiti a Benedetta Primavera. Ecco, vediamo di non fare scherzi e dateci un Vamos a bail… - Ginko_21 : RT @fraversion: stasera @paolaiezzi e @chiaraIezzi ospiti a Benedetta Primavera. Ecco, vediamo di non fare scherzi e dateci un Vamos a bail… -