Basta soldi alla figlia di 29 anni per mancanza di affetto e pigrizia nel trovare lavoro, così un padre vince la causa in Spagna

Non deve più pagare gli alimenti alla figlia di 29 anni data la sua mancanza di affetto e il suo disinteresse nella ricerca del lavoro. È questa la sentenza di un tribunale provinciale di Salamanca, in Spagna, che ha deciso di esonerare un padre del mantenimento. Viene così confermato quanto già pronunciato dal Tribunale di primo grado che nel novembre 2022 aveva cancellato l'assegno di mantenimento di 125 euro che il genitore doveva versare ogni mese alla figlia dal 2005, anno in cui ha divorziato con la moglie. Il giudice ha sottolineato che per togliere un assegno di mantenimento ci sono diverse possibilità. In primis se il figlio o la figlia conducono una vita autonoma dal punto ...

