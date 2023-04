Basta parole straniere nella pubblica amministrazione. La proposta di legge di FdI (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - "Una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro". è quanto rischierà - secondo una proposta di legge presentata a Montecitorio dall'esponente di Fdi, Fabio Rampelli, con la firma di una ventina di deputati del suo partito - chi continuerà a macchiarsi di 'forestierismo' linguistico, ovvero ad utilizzare termini non della lingua italiana innanzitutto nella pubblica amministrazione. Una battaglia di vecchia data Il vicepresidente della Camera da tempo porta avanti la battaglia contro l'utilizzo di termini stranieri. Fdi ha anche presentato a novembre un ddl a palazzo Madama (firmatario il senatore Menia) per 'costituzionalizzarè l'italiano come la lingua ufficiale della Repubblica. Lo stesso Rampelli aveva annunciato qualche mese ... Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - "Una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro". è quanto rischierà - secondo unadipresentata a Montecitorio dall'esponente di Fdi, Fabio Rampelli, con la firma di una ventina di deputati del suo partito - chi continuerà a macchiarsi di 'forestierismo' linguistico, ovvero ad utilizzare termini non della lingua italiana innanzitutto. Una battaglia di vecchia data Il vicepresidente della Camera da tempo porta avanti la battaglia contro l'utilizzo di termini stranieri. Fdi ha anche presentato a novembre un ddl a palazzo Madama (firmatario il senatore Menia) per 'costituzionalizzarè l'italiano come la lingua ufficiale della Re. Lo stesso Rampelli aveva annunciato qualche mese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maksmirto : Anche su questo, destra o sinistra che sia, si obbedisce e basta. E non fate come al solito che usate belle parole… - IMoresi : RT @SecolodItalia1: Lingua italiana, Rampelli presenta la proposta di legge: “Basta parole straniere negli atti pubblici” - giovanni6121956 : RT @LucillaMasini: Basta con le parole straniere! FdI propone multe da 5 a 100 mila euro per chi ne abusa. Che sono una manica di buffoni s… - salvelox681 : RT @SecolodItalia1: Lingua italiana, Rampelli presenta la proposta di legge: “Basta parole straniere negli atti pubblici” - 1guadagn : RT @FabrizioDelpret: @HoaraBorselli L’unico passo indietro che piace alla gentaglia come voi è il passo indietro al nazifascimo. Basta legg… -