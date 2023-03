“Basta infortuni in Nazionale!”: rivoluzione in vista? L’appello in diretta (Di venerdì 31 marzo 2023) Critiche accese del giornalista verso le soste nazionali. La polemica continua dopo l’infortunio di Osimhen. La sosta nazionali è uno degli argomenti più discussi dell’ultimo periodo. Ogni anno si riaccendono puntualmente le polemiche sugli impegni extra campionato dei calciatori, che secondo i club giocano troppe partite e rischiano inutilmente di infortunarsi. La polemica imperversa su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 marzo 2023) Critiche accese del giornalista verso le soste nazionali. La polemica continua dopo l’o di Osimhen. La sosta nazionali è uno degli argomenti più discussi dell’ultimo periodo. Ogni anno si riaccendono puntualmente le polemiche sugli impegni extra campionato dei calciatori, che secondo i club giocano troppe partite e rischiano inutilmente di infortunarsi. La polemica imperversa su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PIvan17 : @lucacerchione Sono infortuni diversi ma alla fine tutto richiede tempo. Basta vedere con raspa dove in molti dicev… - FrancoLocatell6 : @Henri_Katuci zaniolo MAIIIIIIIIIII PER COME SI È COMPORTATO CON LA ROMA OLTRE CHE PER GLI INFORTUNI CHE HA AVUTO BASTA DEI BALOTELLI - leckeburdofiest : @ToniAzzurri A me ha rotto il cazzo quella nazionale di merda. Tra covid e infortuni ogni cazzo di volta che torna… - giuliaabonii : @LugoFernandes Infatti basta vedere i pochi infortuni che hanno avuto Cristiano e Messi, certo Neymar è predisposto… - Turin_Rossonero : @Spina14_acm Per quello che ha dimostrato quest’anno, secondo me, basta poco per sostituirlo. Anche un Santi Maximi… -