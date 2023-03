“Basta” Il cantante mascherato | l’ira di Milly Carlucci | cosa succede al programma

(Di venerdì 31 marzo 2023), il duro sfogo. La conduttrice de Ilnon le manda di certo a dire. Una situazione, sorta nelle ultime ore, avrebbe fatto andare la vip su tutte le furie ma solo una sua parola poteva mettere a tacere le strane voci. E infatti così è stato:ha deciso di parlare apertamente chiarendo una volta per tutte la questione. Il duro sfogo di. La conduttrice decide di mettere a tacere le voci sulla trasmissione attraverso il profilo Twitter: “Ilnon è stato cancellato e sabato andiamo in onda“. Nelle ultime ore infatti è stato diffuso un rumor sulla presunta cancellazione deldovuta ai bassi ascolti a fronte dei costi elevati. Nulla di vero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fergus_lady : @farecaxximiei @pezzoditetris Ma ti prego guarda, come puoi definirti CANTAnte se non sai CANTAre. Hanno la stessa… - tiscalinews : #IlCantanteMascherato rischia la chiusura? La conduttrice interviene sui social e dice la sua… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Dopo una serie di notizie false circolate sui social a proposito de Il cantante mascherato, Milly Carlucci interviene sui soci… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo una serie di notizie false circolate sui social a proposito de Il cantante mascherato, Milly Carlucci interviene sui soci… - ileanariparbel6 : RT @fanpage: Dopo una serie di notizie false circolate sui social a proposito de Il cantante mascherato, Milly Carlucci interviene sui soci… -

Alcuni articoli hanno parlato insistentemente di una relazione segreta tra ile la showgirl che, ancora una volta, ha smentito questa fake news ribadendo che tra loro c'è solo un rapporto di ...... c'è chi li copre quel tanto che- come Mahmood per l'appunto - e chi invece decide di farli brillare come Francesca Michielin per la sua ospitata in tv da Alessandro Cattelan . Laha ...Muto a parte la canzone, quantoa considerarlo il primo film sonoro tedesco. "Adesso che l'... buona borghesia di Francoforte, papà commerciante ebreo, mammadi origine francese. Fatto ...

Milly Carlucci sugli ascolti de Il cantante mascherato: Basta fake ... Fanpage.it

«Il Cantante mascherato non è stato cancellato e sabato andiamo in onda». Con un video su Twitter Milly Carlucci rispedisce al mittente i rumors degli ultimi giorni che parlavano di show cancellato a ...Milly Carlucci risponde alle critiche in maniera decisa: “Basta fake news!” Milly Carlucci com’è solita fare ha voluto metterci la faccia e ha rassicurato il pubblico de Il Cantante Mascherato che le ...